Congo-Brazzaville: Musique - Teddy Benzo en showcase au Crystal club

Teddy Benzo sera en showcase exclusive, le 7 juillet à partir de 20 heures, au Crystal club, dans le centre ville de Pointe-Noire. L'évènement s'annonce déjà époustouflant car Teddy Benzo va enchanter les oreilles des spectateurs.

Celui que les fans appellent « Mwana mboka », Teddy Benzo va livrer un spectacle de hip-hop en showcase, en fin de semaine, au Crystal club pour le plus grand plaisir des fans ponténégrins. Considéré comme étant l'un des rappeurs les plus en vogue en République du Congo, Teddy Benzo est un artiste complet, il est doté d'une présence scénique sans équivalent qui lui permet d'être à l'aise sur scène.

Pendant ses spectacles, le public chante par cœur ses chansons avec lui. Les couleurs et les émotions musicales se mêlent et s'entrelacent lors de chaque morceau que l'artiste interprète. Mélancolie, ambiance, insouciance et lucidité affutée sont toujours présentes tout au long de ses concerts. Teddy Benzo va assurer son spectacle en chantant et dansant sur ses plus gros succès, des plus anciens au plus récents en passant par les titres de son dernier album.

Le hip-hop est un moyen de communication que Teddy Benzo a choisi pour faire véhiculer son message. À travers ses chansons interprétées en français, anglais, lingala et Kikongo, il arrive à peindre les réalités de la société congolaise en particulier et en générale celle de l'Afrique. Au Crystal club, le public va avoir la chance de découvrir ses hits et ses inédits. Un showcase exceptionnel à ne pas maquer.