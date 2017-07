Ile Maurice: Les frères Aulum arrêtés pour blanchiment d'argent - Connexion avec le MSM ?

Une fois libéré, Aslam Aulum s'est remarié. Selon nos sources, il aurait acheté une maison valant plus de Rs 6 millions. Sauf qu'il n'aurait pas versé la totalité du montant au propriétaire. De plus, dans son entourage, on se pose des questions sur la provenance de son argent étant donné qu'il ne travaille pas. Le propriétaire en question a également été convoqué par l'ICAC pour fournir des explications sur cette vente.

Raouf Gulbul est aussi l'homme de loi d'Aslam Aulum. Ce dernier, aussi connu comme «Gro Kowle» et dont le nom figure dans le carnet de Peroomal Veeren, avait été reconnu coupable de trafic de drogue et condamné à 35 ans de prison devant la cour d'assises. L'avocat avait réclamé une rémission de peine, qui a été agréée.

Aslam et Amir Aulum ont été arrêtés par l'Independent Commission against Corruption (ICAC), mardi 4 juillet.

