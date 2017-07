Ile Maurice: Extradition des Sicart - Les avocats du couple se retirent de l'affaire

«Following recent instructions received from Mr and Mrs Sicart, continuing to appear for them would cause us to be professionally embarrassed... » Déclaration de l'avocat Me Yahia Nazroo en cour de district de Port-Louis, mercredi 5 juillet. L'homme de loi, ainsi que ses confrères, Me Gavin Glover, Senior Counsel et Me Bhooneshwar Sewraj, Senior Attorney se sont retirés de l'affaire Sicart. Une motion qui a été agrée par la magistrate Navina Parsooramen.

Selon Me Yahia Nazroo, Jonathan Sicart et son épouse, Carine Sicart-Callejo arrêtés depuis le 13 juin pour escroquerie, sont au courant des raisons de ce désistement. «Accordingly, we move to withdraw pursuant to Code 4.1 (c) of the Code of Ethics for Barristers. The clients have been explained our stand», a-t-il fait ressortir. Du coup, les débats sur la motion d'extradition du couple Sicart se poursuit en cour sans la présence des hommes de loi.

Originaires de France, Jonathan Sicart et Carine Sicart-Callejo sont soupçonnés de blanchiment d'argent de 5 millions d'euros dans leur pays. Une demande d'extradition avait été faite en cour.