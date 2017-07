Ile Maurice: Jérémie Pellet - Maurice, un partenaire pour les entreprises souhaitant investir en Afrique

Concernant Maurice, elle souhaite renforcer son action dans l'île, notamment en matière d'égalité hommes/femmes. La force de Maurice, souligne Jérémie Pellet, c'est, entre autres, sa capacité à se projeter en dehors de son territoire, notamment vers l'Asie et l'Afrique. Et le pays, ajoute-t-il, peut être un partenaire pour les entreprises étrangères qui veulent aller investir en Afrique.

Jusqu'ici, elle a apporté son soutien au pays, que ce soit à travers des lignes de crédit ou des appuis aux initiatives public-privé, rappelle son directeur général délégué. Maurice, ajoute celui-ci, a été ces dix dernières années un laboratoire d'idées et de projets pour l'agence, l'aidant dans son intervention dans d'autres pays. «L'AFD est en train d'adopter une nouvelle stratégie, d'abord sur le plan géographique, avec un engagement réaffirmé sur l'Afrique, qui représente plus de la moitié de ses engagements totaux.» À noter que l'État français demande à l'Agence de concentrer ses moyens sur l'Afrique, en particulier sur les pays les moins avancés.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.