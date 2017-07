Sénégal: Présidence FSF - La ligue de Kaffrine vote Augustin Senghor

Kaffrine — La ligue régionale de football de Kaffrine (centre) a annoncé avoir décidé, "à l'unanimité" de ses membres, d'apporter son soutien au président sortant de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor, candidat à un nouveau mandat.

"La ligue de Kaffrine, à l'unanimité de tous les délégués des clubs et des structures affiliées au nombre de treize admis au comité exécutif de la ligue, décide de voter et de faire voter la candidature de Me Augustin Senghor à la tête de FSF", a indiqué le vice-président de l'instance régionale, Mamadou Diop Gadiaga, mardi soir, au cours d'un point de presse, dans la capitale du Ndoucoumane.

Me Augustin Senghor présente aujourd'hui "le meilleur profil pour davantage développer le football Sénégalais", a indiqué M. Gadiaga, en présence du vice-président de la Ligue de Kaffrine chargé de l'administration, Ibrahima Diop, du directeur technique régional, Aziz Seck, entre autres membre du bureau de l'instance régionale.

Me Augustin Senghor "n'a pas besoin de venir battre campagne à Kaffrine", a-t-il assuré, ajoutant que le football sénégalais "est aujourd'hui sur de bons rails .Et, Grâce au président sortant, toutes les équipes du Sénégal" peuvent compter sur subventions et matériels.

"Partout au Sénégal, le football se développe. Par son courage et sa détermination, Me Senghor a toujours défendu le football sénégalais à la Confédération africaine de football (CAF)", a-t-il par ailleurs souligné.

La Ligue de Kaffrine a de même proposé la candidature d'Abdoulaye Seydou Sow à la présidence de la Ligue football amateur (LFA), arguant que ce dernier "a apporté beaucoup de changements au football amateur".

"Il a initié la Ligue de football amateur parrainée par le Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) et il a été toujours au service du sport de Kaffrine", a déclaré le directeur technique régional, Aziz Seck.

M. Seck a appelé les clubs du Sénégal à soutenir la candidature de M. Sow afin qu'il puisse dit-il "parachever" la mission que la FSF lui avait assignée.