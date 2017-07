Cameroun: Accident - Un magasin s'effondre au Port de Douala

Plus d'un mois après la mort mystérieuse d'un évêque au Cameroun le 2 juin, le procureur a… Plus »

Le Jour a appris, s'agissant de la réglementation, que « le blé qui arrive au Cameroun est soumis à une teneur en humidité fixée par la norme camerounaise sur le blé et le blé dur Nc 93 : 2002 et la norme camerounaise sur le blé tendre Nc 1236 : 2014 ». Par ailleurs, confie notre source, « la farine de froment consommée au Cameroun, produit de la transformation du blé, est elle-même soumise à une teneur en eau d'une valeur maximale de 13% (cf. Norme camerounaise sur la farine Nc 01 : 2000-03, Rev.1 (2011) ».

Les autorités administratives de la ville de Douala saisies de l'affaire ont prescrit aux agents de l'Etat en service au poste de police phytosanitaire du Port d'agir à l'immédiat. En cause, « les conditions désastreuses de stockage et d'enlèvement du blé dans le magasin en question. Les experts phytosanitaires notent que dès le 28 juin, le blé stocké et versé à même le sol n'a pas été recouvert par des bâches étanches, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur.

