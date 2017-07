Cameroun: Festi-foot de l'Emergence 2017

Le lancement prévu au 09 juillet prochain à Kouogouo. Les équipes masculines et féminines se préparent dans presque tous les quartiers de la ville. Chacun veut participer à cette action vectrice de l'émergence que tient à imprimer le professeur Pascal Nguihé Kanté, secrétaire général adjoint des services du Premier ministre et promoteur de ce tournoi de football.

Elève au college de la Noblesse à Bafoussam, Leticia et ses copines de Tassa Fc, une équipe de football féminine ont déjà inscrit dans leur agenda leur participation à l'edition 2017 du festi foot de l'Emergence. Un tournoi de football porté à sa 6 édition

et organisé par Pascal Nguihé Kanté, grand conseiller à la Communauté urbaine de Bafoussam et secrétaire genral adjoint des services du Premier ministre. Et ce dignitaiore tient à valoriser le potentiel de la jeunesse et de valoriser Kouogouo. Ce quartier se trouve être l'une des zones les plus cosmopolites de la ville de Bafoussam et du département de la Mifi. D'où la constance du Pr Pascal Nguihé Kanté, à défendre la dynamique de l'intégration nationale dans le département de la Mifi.

Pour lui, Kouogouo, comme les autres coins du département de la Mifi, appartient à tous ses habitants, sans distinction d'origine tribale et de confessions religieuses. Et pour lui, cette ouverture devrait consolider la marche vers l'émergence de l'édition 2017 du Festi Foot de l'Emergennce. Rappelons que courant 2015, avant son entrée au gouvernement, la finale avait été remporté par Nka'a Fc de Kouogouo avait été exceptionnelle. Elle s'était jouée devant un public nombreux au rang desquels l'Ambassadeur itinérant Roger Milla, l'artiste-musicien André Marie Tala et le représentant résidant de l'Iai au Cameroun, Armand Claude Abanda.