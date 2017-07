Angola: Retour au pays du ministre de la Défense nationale

Luanda — Le ministre angolais de la Défense nationale, João Lourenço, est arrivé à Luanda mardi soir, en provenance d'Addis-Abeba (Ethiopie), où il a représenté le Chef de l'Etat, José Eduardo dos Santos, à la 29ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA) qui s'est déroulée les 3 et 4 juillet.

À son arrivée à Luanda, le ministre a été reçu à l'aéroport international par le secrétaire d'Etat à la politique de défense nationale, l'amiral Gaspar Rufino, des représentants de son ministère, entre autres.

Tenue sous le thème « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse », la conférence a été présidée par le chef de l'Etat de la République de Guinée, Alpha Condé, en tant que Président de l'Union africaine.

Au cours de la conférence, à laquelle ont participé le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, et le Président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, les leaders africains ont traité, à huis clos, des questions comme l'intégration régionale (avec un accent particulier sur la zone de libre-échange), la situation de la paix et de la sécurité sur le continent, le budget, la situation humanitaire et les réformes structurelles.

À l'occasion, le Président de la Commission de l'UA a présenté le rapport sur la situation de la paix et la sécurité en Afrique et les actions entreprises par l'organisation, en vue de faire taire les armes en République démocratique du Congo, en Libye, au Soudan, au Sud-Soudan, au Burundi , en Somalie, au Mali et en République centrafricaine (RCA).

Le sommet les leaders africains ont pris des décisions ambitieuses pour « l'avenir du continent », à savoir la jeunesse. Déclarée : « Décennie africaine pour la formation et l'emploi des jeunes dans les domaines technique, professionnel et entrepreneurial », la période 2018 - 2027 sera consacrée au développement et à l'autonomisation de cette jeunesse qui représente près de 200 millions d'africains.

A cet effet, les leaders africains ont recommandé à la Commission de l'Union africaine, aux partenaires de l'organisation continentale et au Burkina Faso, porteur de cette proposition, d'élaborer un plan d'action détaillé qui sera soumis au prochain sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine.

Prévue pour janvier 2018, la 30ème session de la Conférence se tiendra à Addis-Abeba sous le thème : « Vaincre la corruption : une option durable de transformation de l'Afrique ».