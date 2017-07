Ile Maurice: Travaux parlementaires - Rs 30 M pour la réforme de l'eau

La Banque mondiale (BM) a confirmé que les Rs 31,5 millions de la Global Insurance Facility (GIF) seront utilisées pour soutenir la préparation du projet de réforme dans le secteur de l'eau.

C'est ce qu'a annoncé Ivan Collendavelloo, ministre de l'Énergie et Premier ministre par intérim, lors d'une déclaration au Parlement, mardi 4 juillet. Il répondait à une question du député du Mouvement militant mauricien (MMM) Aadil Ameer Meea. Ce dernier a dénoncé cette déclaration car il n'a pu poser ses questions supplémentaires. Il a, par la même occasion, dit sa déception au sujet de la non-intervention de la Speaker sur cette déclaration ministérielle.

De ce montant de la GIF, Rs 17,1 millions ont été allouées pour les services de conseil par la BM et Rs 14,4 millions à l'International Financial Corporation (IFC). La contribution du gouvernement s'élève à Rs 14,4 millions, pour laquelle une dotation de Rs 14 millions a été faite dans le Budget 2017-2018. Le 3 février dernier, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre les recommandations de la BM en termes de services de conseil et de l'IFC comme conseiller en transaction.

Selon Ivan Collendavelloo, depuis 1997, six tentatives ont été faites par les gouvernements successifs afin d'apporter une réforme dans le secteur de l'eau, incluant une participation privée. La dernière en date remonte à 2010, où un accord a été trouvé avec la Singapore Cooperation Enterprise (SCE) pour un conseil sur le plan stratégique sur le secteur de l'eau. En 2013, un Project Management Services Contract a été conclu entre la CWA et la SCE pour réduire l'eau non comptabilisée dans la région de Mare-aux-Vacoas.

C'est en 2015 que le gouvernement actuel a décidé de s'attaquer au problème de l'eau. La BM est désignée le 18 décembre 2015 pour mener une étude sur la réforme de la distribution et de la fourniture de l'eau. Et aussi pour apporter un conseil stratégique et un soutien pour la conception et la mise en œuvre d'un Partenariat privé et public (PPP) pour la CWA. Selon le cadre de référence, il fallait évaluer la structure appropriée et la forme du PPP qui sera mis en œuvre.

«Water-stressed country»

Une équipe de sept membres de la BM a mené une étude dont les points saillants sont que Maurice est classifié comme un «water-stressed country» et qu'il tombera dans la catégorie de pays souffrant de carence en eau en 2020. Du coup, la BM a recommandé une solution holistique pour redresser la situation financière de la CWA et planifier des investissements futurs pour atteindre une fourniture d'eau 24/7.

La Banque mondiale a proposé de recruter un opérateur privé pour faire fonctionner et maintenir la distribution d'eau potable à travers un contrat d'affermage (un accord du secteur public et privé) sur 15 ans. L'opérateur privé obtiendra un Contract Management Fee et un Operator Fee. Selon la BM, 400 employés additionnels seront recrutés. Le nombre passera ainsi à 1 800. Il n'y aura pas de licenciement.

Cette déclaration d'Ivan Collendavelloo n'a pas plu au député mauve Aadil Ameer Meeah, qui a soulevé un autre point. «J'ai posé une question parlementaire sur la réforme dans le secteur de l'eau. Le ministre a répondu qu'il fera une déclaration. Sauf qu'avec ça, il n'a pas lieu de poser des questions supplémentaires.» Il affirme que ses questions étaient «bien simples». Il voulait que le ministre dépose le rapport de la Banque mondiale.

Le député du MMM voulait aussi savoir si le ministre s'est fixé une période de temps pour le recrutement du partenaire stratégique de la CWA et s'il y a des firmes qui ont été présélectionnées. «Il n'a pas répondu à la première question. Il n'en a pas fait mention du tout. Pire, je dois attendre trois mois avant de pouvoir poser mes questions.» Selon Aadil Ameer Meea, les Standing Orders ne prévoient pas qu'un ministre réponde à une question par une déclaration. «Je suis bien déçu par la Speaker. Elle s'est présentée comme la gardienne de but du gouvernement.»