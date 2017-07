Congo-Kinshasa: La capitale en quête d'appui financier de l'UE

Après la déroute d'Addis-Abeba, la RDC semble se raviser. Faisant fi du discours souverainiste et de non-ingérence, l'ayant par ailleurs encouragée à rejeter une enquête internationale sur les massacres du Kasaï, elle tente d'amadouer l'Occident afin de repartir du bon pied.

Dès ce mercredi, Léonard She Okitundu est annoncé à Bruxelles. Il sera rejoint quelques jours plus tard par le président de la Céni, après un crochet à Paris. But : s'amender pour un retour à la normale et solliciter l'appui financier de l'UE.

Maigre moisson que celle récoltée à Addis-Abeba (Ethiopie) par la délégation qui a accompagné, les 2 et 3 juillet 2017 au siège de l'Union africaine, le chef de l'Etat. C'est tard dans la soirée du lundi 3 juillet, confirment diverses sources, que Joseph Kabila a quitté la capitale éthiopienne pour regagner la RDC par Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo. Pour des raisons non encore élucidées, le président Kabila a quitté 24 heures avant le siège de l'UA, sans assister à la cérémonie de clôture du mardi 4 juillet.

Pour l'instant, des sources officielles sont restées muettes sur ce retour précipité du président de la République. Mais, dans la capitale éthiopienne, c'est Léonard She Okutundu, ministre des Affaires étrangères, qui s'est chargé de représenter la RDC aux différentes discussions prévues en marge de ce sommet.

Chef de la diplomatie congolaise, She Okitundu ne devrait pas regagner Kinshasa de sitôt. Des sources internes de la diplomatie congolaise indiquent que le ministre des Affaires étrangères est attendu à Bruxelles, au siège de l'Union européenne, pour s'entretenir avec le Haut-représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Mme Federica Mogherini.

She à Bruxelles...

Dans la capitale belge, également celle de l'Europe, She Okitundu aura une tâche délicate, celle de convaincre le porte-voix de la diplomatie de l'UE d'alléger des sanctions qui visent différentes personnalités congolaises. C'est trop demander certes à She Okitundu mais, c'est l'ultime mission que lui a confiée Joseph Kabila, après la déroute d'Addis-Abeba. On se rappelle qu'en faisant le déplacement de la capitale éthiopienne, Kinshasa pensait obtenir unanimement le soutien de l'UA dans le conflit ouvert qui l'oppose à l'Occident, particulièrement l'UE et les Etats-Unis. Malheureusement, à Addis-Abeba, le discours souverainiste, excluant la non-ingérence dans la politique interne de la RDC, n'a pas trouvé un écho favorable auprès des dirigeants africains présents au siège de l'UA. Un échec que Kinshasa n'a pas pu digérer.

A défaut d'allier l'UA à sa cause, dans l'entourage du chef de l'Etat, on privilégie désormais la piste d'un possible rapprochement avec l'Union européenne. C'est tout le sens du déplacement à Bruxelles de She Okitundu. Il s'agit donc de convaincre l'UE à tempérer son discours vis-à-vis des autorités de Kinshasa. C'est un revirement qui rompt avec le discours de souveraineté et de non-ingérence que Kinshasa ne cessait de rabâcher ces derniers jours. Le ton semble avoir totalement changé - l'UA ne s'étant pas montée solidaire avec Kinshasa.

A Bruxelles, She Okitundu devra donc jouer au mea culpa. Réussira-t-il à faire fléchir l'Union européenne ? C'est peu probable.

Comme pour embarquer l'UE dans le nouveau jeu diplomatique qu'ont concocté les stratèges de la majorité au pouvoir à Kinshasa, il est prévu que le président de la Céni, Corneille Nangaa, fasse le déplacement de Paris (France) pour une rencontre prévue dans le cadre de l'Organisation internationale de la Francophonie. Léonard She Okitundu à Bruxelles et Corneille Nangaa à Paris, Kinshasa tente de faire amende honorable avant de reprendre du poil de la bête sur ces deux tableaux.

... Nangaa à Paris

En réalité, à Bruxelles, She Okitundu est censé baliser la voie en sollicitant de l'UE un appui financier conséquent pour l'organisation des élections. Pour le chef de la diplomatie congolaise, il s'agit d'amener l'UE à adhérer à la logique d'un possible report des élections au-delà de décembre 2017 en raison de contraintes financières qui s'imposent à son gouvernement. Le même discours devrait être répercuté par le président de la Céni dans les différents contacts qu'il prévoit effectuer en France, particulièrement devant l'Organisation internationale de la Francophonie.

A tout prendre, Kinshasa vient de faire un revirement spectaculaire. Fini l'argument souverainiste désuet. La queue entre les pattes, les autorités congolaises vont faire le mea culpa et espérer obtenir de l'UE la reprise du dialogue. Où ont donc passées la non-ingérence et la souveraineté derrière lesquelles Kinshasa se retranche pour envoyer paître la communauté internationale ? Le fiasco d'Addis-Abeba a donc obligé Kinshasa à revenir sur terre, faisant tomber comme un château de cartes tout l'orgueil qu'il a affiché ces derniers mois.

Dans la capitale éthiopienne, Kinshasa s'est rendu compte de l'étendue de l'isolement dans lequel il s'enferme au jour le jour. Il s'est mis sur le dos la communauté internationale en rejetant la commission d'une enquête internationale sur les massacres dans l'espace Kasaï où deux experts onusiens ont trouvé la mort. L'un était Américain, l'autre Suédoise.

A Bruxelles, She Okitundu va tenter de colmater les brèches - celles qui peuvent encore l'être. Souverainiste dans la lignée de tous les caciques de la majorité au pouvoir, on attend le voir soulever la grande montagne qui obstrue depuis les rapports tendus entre Kinshasa et l'Occident.

Pas évident que l'UE change brusquement d'attitude et succomber au seul charme du ministre congolais des Affaires étrangères. En effet, l'Occident a déjà fait son choix : c'est les élections à tout prix. Tout appui financier ou autre sera lié, entre autres, à la publication d'un calendrier électoral actualisé et réaliste. Et rien ne pourrait le détourner de cette voie à laquelle le peuple congolais s'accroche pour espérer obtenir l'alternance démocratique au sommet de l'Etat, à la fin de l'année.