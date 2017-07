Congo-Kinshasa: Les élections à tout prix

Les Nations unies et la communauté internationale ne laisseront pas impuni l'assassinat dans le Kasaï de… Plus »

Ce qui importe pour les Congolais qui s'enrôlent déjà en masse - plus de 33 millions d'enrôlés selon la Céni - c'est l'organisation des élections, selon les prescrits de l'Accord de la Saint-Sylvestre. Toute autre tentative n'est que ruine de conscience et perte de temps.

Le comble dans la démarche du pouvoir de Kinshasa, c'est qu'en même temps que ses chantres crient à la souveraineté nationale et s'insurge contre ce qu'ils qualifient d'«ingérence » extérieure, les voilà qui papillonnent les capitales voisines et même occidentales pour quémander un hasardeux appui. Le régime en place se bat comme le diable dans un bénitier afin de sauver ce qui reste à sauver avant que le bateau ne puisse chavirer. Pour combien de temps tiendra-t-il ?

Même si l'on sait que les loups ne se mangent pas entre eux, il n'est pas moins vrai que parmi les présidents africains, on sait encore retrouver de bons grains. Ceux qui ont le sens de l'honneur et le respect des peuples qu'ils dirigent. Ceux qui ne soutiennent pas l'insoutenable.

