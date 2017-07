Cameroun: Accidents domestiques - Une inquiétante récurrence

Plus d'un mois après la mort mystérieuse d'un évêque au Cameroun le 2 juin, le procureur a… Plus »

A en croire notre source, les premiers éléments de l'enquête indiquent qu'ils sont morts asphyxiés et tout laisse croire que c'est le four à charbon qui serait à l'origine de ce drame. Au quartier Etoudi, c'est la petite Marcelle, 4 ans, qui a été transportée de toute urgence à l'hôpital général suite à une électrocution mercredi dernier. Elle a failli passer de vie à trépas. Sa mère explique qu'elles étaient à la maison toutes les deux. Au moment de donner le bain à la petite, elle a branché le chauffe-eau, le seau étant posé sur un banc. Croyant sa fille incapable de l'atteindre, elle s'est rendue dans la chambre pour apprêter les vêtements. La petite profite de ce moment d'inattention pour introduire ses petites mains dans le seau.

Malheureusement, elle n'a pas ouvert les fenêtres, pour aérer le studio qu'elle louait dans un immeuble entouré d'une barrière. Notre source indique que c'est dimanche soir que la voisine la plus proche a constaté qu'au cours de la journée, la petite famille ne donnait aucun signe de vie, les enfants étant réputés bruyants. Elle décide alors d'aller frapper à la porte. Face au silence qu'elle a en retour, elle alerte les autres voisins et le bailleur qui donne son accord pour casser la porte. Ils découvrent les corps sans vie de la petite famille couchés dans leur lit et font appel aux forces de l'ordre.

Samedi dernier au quartier Damase à Yaoundé, au lieu dit « Terre-rouge », les corps sans vie d'une dame et de ses deux enfants ont été retrouvés dans leur domicile. Selon une source en charge de l'affaire à la gendarmerie de Mendong, la dame d'environ 30 ans a commencé à faire la cuisine vendredi soir aux environs de 20 h sous sa véranda. Une forte pluie s'est alors déclenchée, l'obligeant à transporter le four dans la maison.

