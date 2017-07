Cameroun: Hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique d'Ebolowa - Le Minsanté scrute les travaux

André Mama Fouda était hier sur le site de construction de cette importante infrastructure à Ngalane.

Soutenir la cadence, s'assurer de la bonne qualité des travaux et toucher du doigt le respect des normes de sécurité de l'infrastructure et des travailleurs. Ainsi se déclinent les trois objectifs majeurs de la visite de travail que le ministre de la Santé publique (Minsanté) a effectuée hier à Ebolowa dans la région du Sud. Sur le site de Ngalane - qui a abrité, en janvier 2011, le comice agropastoral - sort progressivement de terre le Centre hospitalier gynéco-obstétrique et pédiatrique d'Ebolowa. André Mama Fouda, qui avait à ses côtés le gouverneur Félix Nguélé Nguélé, a tenu à s'assurer que cet important ouvrage, symbole du « volet santé » du Plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance et de l'emploi (PLANUT), impulsé par le chef de l'Etat et mis en œuvre par le gouvernement, pourra bel et bien être livré, comme prévu, en décembre 2017.

« Il n'y a aucune concession à faire en ce qui concerne la qualité et la sécurité de l'ouvrage », a martelé le Minsanté. C'était en ouverture des recommandations faites à l'intention des parties prenantes, au terme de la réunion technique qui a suivi la visite des différentes composantes du chantier. André Mama Fouda a insisté sur le volet sécurité des travailleurs. Car, les travaux du gros œuvre, qui tendent à leur fin, imposent que le travail se fasse aujourd'hui à des altitudes élevées. Aucun risque ne doit, par conséquent, être pris et l'accident-zéro doit rester un objectif essentiel. En ce qui concerne le taux de réalisation des travaux, si aucune estimation chiffrée n'a été faite, le groupement Helyos/Aardeng, assistant à la maîtrise d'ouvrage assurée par le Minsanté, a reconnu que le gros œuvre est en voie de finition, malgré un retard de huit semaines.

Ce retard peut être rattrapé, a soutenu la société Alliances, chargée de la construction. Voilà pourquoi, après des assurances complémentaires données par Hydrac, le bureau de contrôle technique, le ministre Mama Fouda a exigé qu'un chronogramme réaliste lui soit présenté dans les plus brefs délais et que le chantier connaisse une accélération réelle. Objectif : tenir, dans le respect des normes de qualités techniques, le niveau de classification de l'Hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique d'Ebolowa, comme établissement hospitalier de référence.