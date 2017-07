Cameroun: Hémodialyse - Comment la prise en charge s'ajuste

Plus d'un mois après la mort mystérieuse d'un évêque au Cameroun le 2 juin, le procureur a… Plus »

Reste que l'Hôpital général dispose cependant d'un certain nombre de kits, pour parer à toute éventualité. Ici, les malades rencontrés parlent pour certains d'absence de consommables, de machines en panne, tandis que d'autres mettent l'accent sur la communication du ministre qui leur permet de prendre les dispositions par rapport à leur état de santé, quand ils ne s'attardent pas sur des difficultés financières propres, qui ne sont pas du ressort du gouvernement. La cote d'alerte est donc loin d'être atteinte et la prise en charge des malades est effective, malgré quelques perturbations.

Dans une salle, une infirmière a déjà installé trois malades pour leur dialyse. A notre arrivée sur les lieux, deux sont déjà pris en charge et elle s'occupe du troisième. « Je suis là ce matin pour ma dialyse et j'attends mon tour », nous raconte l'un des patients. Un autre ne semble même pas au courant de la situation de perturbation de ces derniers jours. Comme quoi, au CHU, la situation pour le moment est sous contrôle. A l'Hôpital général de Yaoundé, par contre, le directeur général, le Pr Elie Claude Ndam Njitoyap, reconnaît quelques difficultés. Son hôpital disposait de 5 000 kits.

En même temps, il a prescrit des mouvements de cession des composants entre les centres d'hémodialyse permettant de faire bénéficier à chaque malade d'au moins une séance de dialyse par semaine. Au Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Yaoundé hier matin, les personnels en charge du service de la dialyse sont à leur poste. Dans le couloir qui y mène, des malades sont assis et attendent patiemment leur tour.

