Cameroun: Assainissement dans les transports - Les clandos ciblés à Maroua

De nombreux transporteurs foulant aux pieds la règlementation en vigueur, sont dans le collimateur des autorités dans l'Extrême-Nord

Cet endroit est appelé « Carrefour para ». Nous sommes à l'entrée Ouest de la ville de Maroua. Dans le jargon des transporteurs clandestins, c'est un « point d'attaque » ; le lieu où les uns et les autres viennent placer leurs véhicules pour desservir les localités telles que Mouda, Moutourwa, Kaélé, dans le Mayo-Kani, Gazawa dans le Diamaré et Mokong dans le Mayo-Tsanaga. Ce mardi 20 juin une colonne de cars de transport est en place. « Aujourd'hui est jour du marché hebdomadaire de Moutourwa, de nombreux véhicules s'y sont rendus de bonne heure », fait savoir un habitué du coin.

Tout autour, des chargeurs de véhicules proposent leurs destinations aux passants. Chacun se bat à faire le plein. En une dizaine de minutes, le véhicule est surchargé. Cinq personnes par rangée et non quatre comme l'a prévu le constructeur. Ce n'est pas tout, les passagers doivent prendre leur mal en patience car, en plus des bagages qui sont déjà suffisamment chargés, il faut ajouter une salle à manger, un salon rembourré, une penderie appartenant à un dernier passager. Il s'agit d'un gendarme qui regagne son nouveau poste d'affectation.

Le véhicule est visiblement déséquilibré. « Les bagages que j'ai chargés ne pèsent même pas contrairement à ceux d'hier », dit le conducteur pour rassurer les passagers. Le véhicule peut alors partir, non sans avoir été poussé par des chargeurs ; faute de démarreur. Au quartier Kakataré, à un point de ramassage des usagers en destination du département du Mayo-Sava, notamment Mora et Tokombéré. Ici, des véhicules sont en train de charger. C'est non loin d'une agence de voyage. L'avantage que les passagers ont ici, c'est que leurs bagages sont transportés à vil prix. Une astuce qui paie, puisque certains passagers sont vraiment démunis.

Mais alors, le passager doit savoir supporter la surcharge puisqu'ici, le banc conçu pour quatre passagers en prend cinq, voire plus. « Si je ne surcharge pas, je ne peux rien avoir car il y a des contrôles en route », lâche Modibo Alioum, un transporteur. « Et en plus, il me faudra acheter une palette d'eau car parfois, nos amis qui sont en route ont soif », poursuit-il. A un autre site, au lieu-dit "Comice", non loin du terminal de certaines agences de transport, la notion de confort n'existe pas aussi.

De même, la surcharge est la règle d'or. Ces véhicules rallient Maroua et Kousseri. Ce qui caractérise ce lieu de ramassage, c'est que les voitures qu'on y trouve sont pratiquement résistantes à l'épreuve du temps ; certaines ont fait le « moyen-âge » et continuent à rouler en « temps moderne ». Malgré les années écoulées, ils sont bien adaptés pour les terres argileuses de l'Extrême-Nord.