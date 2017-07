Cameroun: Fritz Ntonè Ntonè - « Le vivre-ensemble doit créer une synergie »

Plus d'un mois après la mort mystérieuse d'un évêque au Cameroun le 2 juin, le procureur a… Plus »

Les fons ont sollicité spontanément venir à Douala, pour rencontrer leurs homologues. La rencontre aurait pu être purement traditionnelle, mais ils ont émis le vœu auprès de leurs homologues qu'au-delà, elle soit une occasion pour que tous les frères et sœurs qui vivent à Douala se rencontrent. Et ils ont sollicité le parrainage de l'événement par la Cud. Je ne pouvais pas refuser, tant la démarche m'a paru positive. Certaines rencontres valent la peine d'être vécues, pour les fils d'un même pays.

Le vivre ensemble a été activé pour la première fois dans la ville de Douala en 2011. Nous l'avons expérimenté lors de l'élection présidentielle. Douala est une ville importante des opérations de vote, avec tout ce que cela comporte comme propagande électorale. A l'époque, nous avons même organisé une soirée républicaine pour amener nos compatriotes à vivre les élections paisiblement. Cette idée a fait tache d'huile au niveau des communautés vivant à Douala. Et sous la houlette des chefs Sawa s'est créé un autre concept, « Paix au village ». Les chefs ont activé une rencontre entre eux et les différentes communautés qui vivent à Douala.

