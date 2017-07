Congo-Kinshasa: La CPI lance la campagne « Avoir 15 ans » pour son 15ème anniversaire

Aujourd'hui, il s'agit de protéger ceux qui ont souffert, de contribuer à prévenir la violence à leur encontre et lorsqu´on ne peut pas la prévenir, d'essayer de réparer le préjudice qu'ils ont subi.

Le 1er juillet 2017, la Cour pénale internationale (CPI) a commencé par marquer son 15ème anniversaire. À cette occasion, tous ceux qui le souhaitent sont invités à raconter leurs récits sur le fait d'avoir 15 ans et comment les événements de leur jeunesse ont façonné leur sens de la justice. Cette campagne en ligne vise à s'engager avec la communauté globale pour qui la justice compte, à célébrer les réalisations faites à ce jour et à envisager l'avenir pour construire un monde plus juste.

Cette campagne se déroulera jusqu'au 17 juillet 2017, Journée de la justice pénale internationale, sur la nouvelle page Facebook de la CPI, et sera promue sur les comptes Twitter de la Cour en anglais et en français, ainsi que sur ses comptes Youtube Tumblr et Flickr. De plus amples informations se trouvent également sur la page Web spéciale du 15ème anniversaire.

Les participants du monde entier sont invités à soumettre une vidéo sur le thème « Avoir 15 ans », notamment sur ce qui a façonné leur sens de la justice et leur espoir pour l'avenir. Alternativement, les participants peuvent publier une photo d'eux, maintenant ou à l'âge de 15 ans, avec leur récit.

La justice, ce n´est pas seulement la rétribution

La Présidente de la CPI Silvia Fernández de Gurmendi a déclaré : « Quand j´avais 15 ans, la justice signifiait essentiellement la rétribution, c'est à dire distribuer des récompenses ou des peines et donner à chacun ce qu´il mérite. Aujourd´hui, la justice, pour moi, ce n´est pas seulement la rétribution, il s´agit de la protection, il s'agit de protéger ceux qui ont souffert, de contribuer à prévenir la violence à leur encontre et lorsqu´on ne peut pas la prévenir, d'essayer de réparer le préjudice qu'ils ont subi ».

Rejoignez dès aujourd'hui la campagne. Publiez une histoire « Avoir 15 ans » sur la page Facebook de la CPI ou envoyez-la par courrier électronique à : aimez et partagez le contenu de la campagne « Avoir15ans » sur les réseaux sociaux ; invitez vos amis et réseaux à participer à la campagne.

A titre de rappel, le 17 juillet 1998, lors d'une conférence à Rome, 120 États ont adopté un traité, connu sous le nom de Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Pour la première fois, les États ont créé une cour pénale internationale permanente pour poursuivre les auteurs des crimes les plus graves, à savoir les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide.

Le 1er juillet 2002, suite à la ratification de 60 États, le traité est entré en vigueur, établissant formellement la Cour pénale internationale. Le 1er juillet 2017, la CPI a marqué son 15ème anniversaire.

Aujourd'hui, 124 États sont parties au Statut de Rome, s'efforçant de construire un monde plus juste.