Cameroun: Attention aux arnaqueurs !

Face à la faiblesse de l'initiative privée, la Fonction publique dans notre pays comme ailleurs en Afrique subsaharienne, demeure le plus gros pourvoyeur d'emplois.

Ainsi, pour de nombreux chercheurs d'emplois, l'administration publique constitue « the place to be » tant il est vrai que l'Etat est le garant de l'emploi stable. La recherche d'un meilleur avenir pour soi-même ou pour sa progéniture anime chaque famille.

La ruée des milliers de diplômés vers les concours administratifs ou d'entrée dans les grandes écoles traduit le rêve de chaque candidat à obtenir un emploi public. Cependant, le nombre sans cesse croissant des postulants a favorisé l'émergence de certaines pratiques qui, à l'expérience s'avèrent des pièges pour de nombreux candidats.

L'oisiveté, le désespoir et l'appât du gain ont jeté dans l'arène, un nombre d'acteurs pour qui la période des concours constitue la haute saison. Leur business se nourrit de la crédulité des parents et des candidats, de l'ignorance et de l'état de nécessité des postulants.

De la vente d'imprimés des concours fictifs, au monnayage des places, en passant par les cours préparatifs et les épreuves-types, leurs modes opératoires se sophistiquent à mesure que leurs vieilles recettes s'étiolent. Ces pseudo-facilitateurs mettent les bouchées doubles sur les concours les plus prisés : douanes, recrutement dans les forces armées, dans les écoles de médecine ou à l'Enam, etc.

Au regard de la montée en puissance de ces pratiques nocives, la vigilance des candidats et des parents doit être de mise. Ces derniers doivent s'informer à bonne source. L'Etat n'est pas dans la rue. L'administration publique est organisée à travers ses démembrements pour répondre aux sollicitations liées aux différents concours.

Tous les recrutements lancés par l'Etat sont entourés d'une large publicité. Personne ne saurait se substituer aux services étatiques pour mieux informer les candidats. Même si parfois, les comportements de certains agents publics sont à décrier, il vaut mieux avoir affaire à un employé de l'Etat sur qui l'Etat dispose d'un pouvoir de sanction.

Aussi, les parents et les candidats sont-ils fondés à dénoncer tout manquement de la part d'un agent de l'Etat par rapport à leurs sollicitations. Ils doivent par la même veine porter à la connaissance des autorités compétentes, toutes tentatives d'arnaque de la part de certains individus véreux.