Cameroun: Vivre-ensemble - L'exemple qui vient de Douala

Le concept magnifié sur les berges du Wouri en présence des fons du Nord-Ouest et des chefs Sawa le week-end dernier.

Pour terminer en beauté le week-end de célébration du vivre-ensemble, un lieu mythique, plein de symboles : les berges du Wouri. C'était ce dimanche 2 juillet 2017, par une après-midi ensoleillée. Une foule immense a pris d'assaut les tentes affrétées, pour vivre la communion fraternelle entre les fons du Nord-Ouest, les chefs Sawa, les fils et filles du Cameroun. Au programme, un déploiement de la richesse culturelle du pays, à travers vêtements, chants, musiques, danses, etc. L'arrivée des 25 fons du Nord-Ouest, du chef Mafany du Sud-Ouest, du lamido de Garoua, et des chefs Sawa, ainsi que des autorités de la région, dont le gouverneur Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, ouvre les festivités.

Les danseurs du groupe Kwain de la localité de Fondop, sont les premiers à se produire, après l'exécution de l'hymne national en français et en anglais par la chorale de l'université de Douala. La chorégraphie des danseurs déclenche une salve d'applaudissements. Un groupe d'ambassy-bey va prendre le relais par la suite. Puis viendront les allocutions. Dont celle du délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Douala, parrain de l'événement. Fritz Ntonè Ntonè est revenu sur l'initiative des fons de venir rencontrer leurs homologues Sawa et les différentes actions mises sur pied pour préserver la paix le vivre ensemble.

Entre autres, « Paix au village », « Soirée républicaine » etc. Fritz Ntonè Ntonè a rappelé aux hôtes l'importance que revêt le concept « vivre-ensemble », et le point d'honneur que met le président de la République à le préserver. « Notre diversité fait partie de notre identité, notre peuple est attaché à ces deux valeurs fondamentales, unité et diversité », a précisé le délégué. Gwan Mbanyamsig III, chef de Gouzang et porte-parole des fons, a quant à lui délivré un message de paix, d'acceptation quelles que soient les différences de langue ou de culture. « Nous devons transcender les clivages linguistiques, ethniques, religieux.

Nous sommes les enfants d'un même pays », a-t-il déclaré, avant d'appeler à la reprise de l'école à la rentrée prochaine dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le chef de Gouzang s'est aussi appesanti sur l'histoire de notre pays, ses spécificités. Notamment, ses 250 grands groupes ethniques et ses 1738 groupes linguistiques, une particularité convoitée de par le monde.