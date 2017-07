Congo-Kinshasa: Cabinets ministériels et CNSA - Roger Lumbala accuse Olenghankoy de trahison

Le climat n'est plus au beau fixe au sein de la dissidence du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement.

Absents du gouvernement Tshibala - une pilule amère qu'ils ont du mal à digérer - Roger Lumbala, Lusamba Tatcher, Mokesombo, Constant Mutamba, Ruffin Mpaka et consorts s'estiment floués même dans les mises en place intervenues au niveau de différents cabinets ministériels, alors que Joseph Olenghankoy leur avait fait la promesse ferme de faire caser leurs proches.

Craignant d'être de nouveau roulés dans la farine à l'étape de la composition du Conseil National de Suivi de l'Accord du 31 décembre 2016, ils viennent de saisir le précité, qu'ils avaient eux-mêmes plébiscité comme président du Rassemblement/Aile Kasa-Vubu, pour lui demander de ne pas les ignorer au moment du partage du dernier gâteau de la Transition pourtant fondée sur les violations de l'Accord de la Saint Sylvestre.

La grande leçon à tirer de l'alliance contre nature entre la Majorité Présidentielle et une frange de l'Opposition est que les « taupes » ont traversé la rue non pas pour faire avancer la lutte pour le changement démocratique du gouvernance au sommet de l'Etat, par élections présidentielle et législatives nationales libres, transparentes et apaisées, à organiser en décembre 2017 au plus tard, mais pour plutôt pour le partage des postes.

Les observateurs ne seraient pas surpris d'assister, un de ces quatre matins, à la naissance d'une troisième ou quatrième aile du Rassemblement, qui ne tarderaient pas à réclamer des quotas de participation au gouvernement et au Conseil National de Suivi de l'Accord du 31 décembre 2016.

Le « peuple » dont tout le monde revendique la défense des intérêts compris une chose : les membres de l'Opposition poursuivent le même objectif que ceux de la Majorité Présidentielle, savoir participer au « glissement collectif » pour une indéterminée et améliorer chacun son confort personnel.

Et pendant que les chasseurs des postes politiques s'entredéchirent, le pays va mal. On en veut pour preuve le franc congolais dont descente aux enfers parait irréversible, réduisant à néant le d'achat des masses populaires. Il y a aussi le feuilleton des spectaculaires des détenus des prisons et cachots des parquets,

l'insécurité récurrente à Kinshasa avec les « makesa » ou miliciens Bundu dia Mayala, les tueries au quotidien dans l'espace Grand sous la double responsabilité des forces de sécurité et des de Kamuina Nsapu, les règlements des comptes entre Bantous et au Sud-Katanga, l'état de ni guerre ni paix entretenu par des négatives internes et externes au Sud-Kivu, au Nord-Kivu et en Ituri, en dépit de la forte présence des FARDC et des casques bleus de Monusco.