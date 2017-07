Congo-Kinshasa: Primature - Tshibala nomme ses conseillers principaux

Le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenzhe a signé le lundi 03 juillet 2017 un décret portant nomination de ses conseillers principaux et des conseillers techniques spéciaux.

Au terme de ce décret, sont nommés Conseillers principaux, chargés des collèges aux fonctions en regard de leurs noms, les personnes ci-après :

1. Collège Economie et Bonne Gouvernance : André Kayembe 2. Collège Diplomatie et Coopération : Alfred Ndinga 3. Collège Mines, Energie et Hydrocarbures : Jean-Claude 4. Collège Finances, Budget et Monnaie : Oscar 5. Collège Environnement, Tourisme et Aménagement du Territoire :

Bienvenue Kulungu 6. Collège Agriculture, Pêche et Elevage : Willy 7. Collège Infrastructures, Transports et Voies et Communication :

François 8. Collège Télécommunications, Nouvelles Technologies de l' et de la Communication : Anaclet 9. Collège Juridique, Droits humains et Contentieux : Patrice 10. Collège Santé Publique et Affaires sociales : Valentin 11. Collège Politique : Robert Tshilombo 12. Collège Industrie, Commerce extérieur et PME : Aristote 13. Collège Investissements et Projets de développement : Kalombo 14. Collège Chargé des questions techniques : Albert 15. Collège Relations avec les Institutions : Pascal Ngindu

Sont nommés Conseillers techniques spéciaux du Premier ministre aux fonctions en regard de leurs noms, les personnes ci-après :

1. Conseiller technique spécial chargé des élections et du suivi processus électoral : Gilbert Cibangu 2. Conseiller technique spécial chargé du climat des affaires : Jules 3. Conseiller technique spécial chargé de la lutte contre la fraude la corruption : Gustave Booloko 4. Conseiller technique spécial chargé de la défense et des sécuritaires : Jean-Marie Lubamba 5. Conseiller technique spécial chargé des questions spéciales : Papy 6. Conseiller technique spécial chargé des missions auprès du ministre : Patrick 7. Conseiller technique spécial chargé de l'intégration régionale :

Billy Citumbi Bin 8. Conseiller technique spécial chargé du suivi des réformes l'enseignement supérieur : Rigobert 9. Conseiller technique spécial chargé du suivi de passation marchés publics : Isin Yasar Argun

Est nommé conseiller administratif et financier : Emmanuel Tshibingu