Congo-Kinshasa: Des ONG dénoncent l'acharnement du pouvoir sur Franck Diongo

Le Collectif des ONGDH dénonce la politique d'acharnement qui est entrain d'être pratiquée par les autorités congolaises contre l'Honorable Député National Franck DIONGO.

Pour rappel, il était sans être entendu, condamné à cinq ans de servitude pénale par la Cour Suprême de Justice faisant office de la Cour cassation sous l'Arrêt RP 019/CR/2016 du 28 décembre 2016.

Nous citons par exemple, l'identification et l'enrôlement au CPRK, en date du 21 juin 2017, curieusement il était sur instruction brutalisé, menacé et expulsé dudit centre d'identification et d'enrôlement des électeurs prisonniers et c'est en présence de avocats conseils et plusieurs détenus sans motif valable, alors qu'il s'y était rendu pour accomplir son devoir civique, légitimement et légalement lui reconnu par la constitution de la République en sa qualité de citoyen.

Pourtant, la loi n°04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en RDC, telle que modifiée et complétée par la loi n°16/007 du 29 juin 2016, Article 9 : « Ne pouvant être inscrits sur la liste des électeurs :

- Les personnes frappées d'une incapacité mentale médicalement prouvée ;

- Les personnes privées par décision judiciaire irrévocable, de leurs droits civils et politiques, les militaires et policiers en activité. Il ressort qu'à ce jour, l'Honorable Franck DIONGO n'a jamais été condamné à la déchéance de ses droits civils et politiques,

ni notifié d'aucune décision pourtant même d'application ou d'exécution d'une loi ou des mesures spécifiques prises par la CENI relatives aux bureaux d'identification et d'enrôlement sur l'étendue de la République Démocratique du Congo. Selon les congolaises la carte d'électeur fait aussi office de la carte d'identité « Citoyenne » et si tel est le cas, tout congolais a le droit de se faire enrôler sans distinction aucune. Et pour empêcher l'Honorable Franck Diongo de s'enrôler, il est assimilé à un étranger.

Le collectif des ONGDH en RDC appelle le Président de la Corneille NANGA de donner l'ordre au Directeur de la prison de Lt. Col. KADIMBA pour que l'Honorable Franck DIONGO puisse s' sans retarder, y compris tous les congolais ayant le même cas.

Kinshasa,le 05 Juillet 2017

Pour le Collectif des ONGDH Signataires :

Rubrique : Tripaix/Ndjili : Elle accuse sa sœur aînée d'usage de Deux sœurs s'empoignent au Tribunal de Paix de Ndjili pour parcelle sise sur l'avenue Loso, 125, quartier 3, dans la commune Masina. En effet, Mawe Mayandi poursuit sa sœur aînée Kusobokila de faux et usage de faux. Portant le numéro RP 15938, affaire a connu un début d'instruction hier mardi 4 juillet 2017.

L'exception sur l'obscurité soulevée par le conseil de la ayant été jugée recevable mais non fondée, l'avocat de la plaignante été prié d'exposer les faits.

A en croire ce juriste, sa cliente avait acheté sa parcelle en au prix de 23000 zaires. Le chef de quartier Mingiedi avait servi courroie de transmission dans ce dossier et le bourgmestre de Masina, du nom de Pelende Mfumunsaka y avait donné son quitus. Elle parvenue à construire deux maisons dans sa parcelle. Il y a années, a-t-il indiqué, la sœur aînée de sa cliente avait perdu un ses fils et n'avait pas un endroit approprié pour le pleurer.

Confronté au problème du site mais et du couvert, la plaignante avait, par compassion accueilli sa sœur aînée chez elle. Prétextant le de recensement, la prévenue en complicité avec un certain Nkewa, avait inscrit les noms de ses enfants, entre autres une certaine Suakubundu dans le livret de logeur de sa soeur. Elle aujourd'hui être la propriétaire de la parcelle sus évoquée.

Ayant pris la parole à son tour, le conseil de la prévenue a aux juges et à l'organe de la loi de poser des questions à cliente.

A combien êtes-vous dans votre famille ?

Pourquoi votre jeune sœur charges et non l'autre membre de votre famille ?

A ces préoccupations soulevées par l'organe de la loi et le président Dianda Mutombo, la prévenue a indiqué que leur compte trois personnes. Selon elle, elle avait acheté la querellée avec le concours de son mari sans donner d'autres détails.

Citant simplement le témoin Kashama et un certain Nkewa. En dépit l'insistance du juge président qui tenait à voir la prévenue donner version des faits, cette dernière a déclaré n'avoir aucun avec sa sœur. Et que Ngola Suakubundu était le nom de sa fille.

Prié d'éclairer les juges sur le problème des titres parcellaires, l'avocat de la plaignante a affirmé que c'est la prévenue qui avait subtilisés un jour par ruse.

Le conseil de la prévenue a exprimé son mécontentement du fait que, selon eux, le juge président Dianda et l'organe de la loi se focalisés surtout sur le faux en écriture en lieu et place l'infraction d'usage de faux retenue contre leur cliente. Le président a fait comprendre à ces avocats qu'il est normal de se une idée de la manière dont les choses s'étaient passées.

Mais se sentant bloqué devant les réponses évasives de la prévenue, juge président a ordonné la comparution de la plaignante à prochaine audience.