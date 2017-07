Congo-Kinshasa: 57 ans d'indépendance du pays - François Lumumba «L'espoir s'est évanoui dans la misère... »

opinion

Après 57 ans d'indépendance de notre pays, tout le monde s'accorde à constater que l'espoir que portait cette indépendance par ses timoniers, Patrice Emery LUMUMBA et ses compagnons, ainsi que les autres patriotes, s'est évanoui dans la misère et le désespoir qui l'accompagne, suite à une gestion catastrophique de 57 ans dans laquelle notre pays a été plongée.

Quel désastre pour notre peuple et la nation ? Jusqu'à ignorer les festivités du 30 Juin... , voilà une preuve supplémentaire que le pouvoir n'a plus de progiciel !!!

Par manque de planification et d'anticipation, on se retrouve dans une situation très délicate en ce qui concerne les baromètres socioéconomiques, et pour se défendre, "l'exécutif" se cache derrière la chute des cours de matières premières. Malheureusement,

depuis des années, aucun des gouvernements successifs n'a pris des mesures en vue de diversifier les sources de revenus de notre pays.

Voilà qu'aujourd'hui, nous subissons les conséquences. Laissons chiffres du FMI (Juin 2017) parler à votre appréciation :

Taux de croissance : 2,4% (9,5% en 2014 et 6,7% en 2015) ;

Taux de croissance du PIB : 3,5% ;

Taux d'inflation fin période : 17, 90%,

Taux d'inflation moyen : 12,5%,

Taux d'échange moyen : 1$=1452, 25 francs congolais ;

Taux de change fin période : 1$=1688, 90 francs congolais ;

PIB nominal 47431, 87 milliards des francs congolais, pression fiscale 13%.

Tel est le tableau sombre présenté par les institutions qui gèrent souveraineté de la RDC.

Que faire mes chers compatriotes ?

Pour nous :

L'ALTERNATIVE PATRIOTIQUE S'IMPOSE POUR L'EDIFICATION D'UN DEMOCRATIQUE MODERNE DANS NOTRE PAYS.

L'enracinement de la démocratie, le développement socioéconomique son corollaire, de la création d'emploi et l'éradication de pauvreté, la lutte contre la corruption et le terrorisme sous ses formes, sont autant de challenges majeurs qu'il convient à gouvernement responsable d'assumer sans équivoque.

Cela va sans dire que seul un Etat de droit, caractérisé par le que le pouvoir politique tire sa légitimité dans le contrat confiance entre le peuple et les dirigeants d'une part et suprématie du droit sur les individus et les institutions d' part, peut relever tous ces défis.

En revanche, un Etat faible, miné par la corruption, le népotisme,

l'impunité, la confiscation du pouvoir et la dissémination de celui- entre les mains d'une minorité qui gouverne par défi, au préjudice contre l'intérêt du peuple, comme c'est le cas de notre aujourd'hui ; est une proie facile pour les prédateurs de tous bords,

plus précisément à l'Est, à travers le Rwanda et l'Ouganda. Et regard de ses richesses, et un terrain fertile à l'infiltration terrorisme, au blanchiment d'argent, aux trafics multiformes, et aux agressions extérieures ; qui accélèrent immigration massive de nos jeunes. Cette précarité étatique l'illégitimité des institutions, sont à la base des massacres en dans le Kasaï et ailleurs à travers la RDC, où notre peuple assassiné à longueur de journée.

Telle est la situation complexe et délicate dans laquelle le actuel a malheureusement placé notre pays aujourd'hui ; caractérisée par le chaos, la corruption généralisée, l'impunité, force publique démotivée ; malgré sa volonté à mieux faire,

sous-équipée à sécuriser davantage la population et le national de manière efficace, au point d'éradiquer d'emblée les négatives qui continuent à endeuiller notre peuple. Bref, un dépouillé de ses prérogatives régaliennes, un régime condamné sursis.

«Bana CONGO», devant ce tableau sombre et macabre, le CONGO a d'une nouvelle alternative, celle qui tire sa source dans les forces des aspirations du peuple d'abord, en vue de la réalisation la justice sociale, telles que cristallisées et véhiculées par Emery LUMUMBA, notre Héros National et Africain.

A cet effet, nous soutenons sans équivoque la feuille de route de CENCO et comptons sur l'apport décisif du Rassemblement, accélérer le processus de la chute de la dictature qui s' féroce.

Et comme tout le monde le sait, les mois qui viennent seront pour notre pays. Cela étant, le Rassemblement doit le plus possible tenir son Conclave, qui devra enrichir la feuille de route la CENCO, et préparer un programme socioéconomique, pour une prise pouvoir par l'alternance démocratique, autrement dit, par élections. Pour cela, nous appelons tout Congolais épris de liberté de justice sociale, à rejoindre les forces du changement pour davantage la victoire qui est certaine.

BANA CONGO, OYO EKOYA EYA !!!

ATANDELE TOKOLONGA !!!

François Tolenga LUMUMBA,