Congo-Kinshasa: L'appel de l'Honorable Martin Fayulu - «Peuple congolais, l'heure a sonné, réveille-toi !»

Les Nations unies et la communauté internationale ne laisseront pas impuni l'assassinat dans le Kasaï de… Plus »

5. Enfin, la Dynamique dit à l'opinion nationale et internationale Monsieur Kabila est arrivé à sa fin. Son régime a fait trop victimes innocentes. Il est un obstacle au développement et à prospérité de la RDC. Il doit partir.

2. La Dynamique met en garde Monsieur Nangaa et la CENI. n'accepterons pas du tout un fichier électoral truqué. Les des jeunes écoliers qui ont participé aux examens d'Etat cette dans chaque contrée de la République sont une indication sur le possible d'électeurs à enrôler dans chaque province ;

- Insécurité grandissante dans tout le pays avec le phénomène Nsapu au Kasaï, Kasai Central et Lomami, créée de toute pièce ; dénombre 57 charniers qui viennent allonger la liste ; la des groupes armés et milices dans l'Est de la République et Tanganyika ; les évasions massives organisées dans les prisons du sans oublier la terreur et les enlèvements dans la ville de Kinshasa ;

Monsieur Kabila a refusé délibérément de respecter et d' l'Accord du 31 décembre 2016 ; accord qui avait pourtant beaucoup d'espoir auprès des Congolais et de la internationale sur l'avenir de notre pays, rendant ainsi toutes les institutions de la République à mandat électif. A la place, monsieur Kabila nous offre un chaos que nous pouvons décrire de manière suivante :

Voilà que le régime Kabila veut désacraliser "une lutte de tous jours, une lutte ardente et idéaliste", une lutte dans laquelle pères de l'indépendance n'ont "ménagé ni forces, ni privations, souffrances, ni leur sang". Ne pas célébrer le 30 juin, c'est "sacrilège". Et la dictature actuelle a poussé l'outrecuidance point d'empêcher toute manifestation commémorative du 30 juin. mépris !

