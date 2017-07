Cameroun: MTN Elite One - Deux matchs avancés ce jour

Plus d'un mois après la mort mystérieuse d'un évêque au Cameroun le 2 juin, le procureur a… Plus »

Bien que toujours en queue du classement, Lion blessé, avec 15 points, ne compte désormais que cinq unités de retard sur le premier non reléguable. Pour Eding Sport, cette défaite, la deuxième de l'année, est sans conséquence. Le club entraîné par Anicet Mbarga reste leader du classement avec 38 points, soit cinq d'avance sur son dauphin Apejes. L'autre mal classé à se rebiffer est Racing de Bafoussam. Le Tout puissant de l'Ouest a battu UMS (3-2). C'est le cinquième match sans victoire et la troisième défaite en quatre matchs du champion en titre.

En matchs avancés de la 21e journée de MTN Elite One, Canon et Apejes s'affrontent aujourd'hui à Yaoundé lors du derby régional du Centre. Occasion pour le club de Nkolndongo, de grappiller des points dans la course au maintien. Premier non reléguable avec 20 points, Canon ne compte que trois points d'avance sur la zone rouge. Apejes, deuxième au classement, tient de son côté à rester dans le sillage du leader, Eding Sport. L'autre match est une opposition de haut de tableau entre Coton Sport, quatrième et Dragon, troisième.

Canon-Apejes et Coton Sport-Dragon se jouent respectivement à Yaoundé et Garoua ce mercredi.

