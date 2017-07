Cameroun: Pr. Jean Paul Messina - « Le christianisme en Afrique date de l'antiquité »

Plus d'un mois après la mort mystérieuse d'un évêque au Cameroun le 2 juin, le procureur a… Plus »

Comment les chercheurs ont-ils été rassemblés ? Le comité d'organisation a pris contact avec plus de 200 chercheurs pour permettre de rédiger cet ouvrage. 157 ont répondu présent. Comme le titre l'indique, une anthologie est un recueil de morceaux choisis. Ceux-ci sont significatifs, représentatifs et illustratifs du christianisme dans notre continent. Voilà pourquoi nous sommes arrivés à ce résultat de 1240 pages, bien alimentées, qui montrent que le christianisme en Afrique est devenu une réalité irréversible. Comme l'illustre l'image de la première de couverture intitulée « Jésus de Mafa » (des rois mages habillés en tenue traditionnelle africaine, venus adorer un Jésus noir porté par une femme africaine, la Vierge Marie), veut faire en sorte que le christianisme intègre, épouse et sanctifie les réalités africaines.

Cela n'a pas été facile, car il fallait rassembler des chercheurs, des spécialistes africains et des africanistes dans le monde entier et là vous avez 157 auteurs qui ont contribué à cet ouvrage. Le christianisme en Afrique ne commence pas avec l'avènement de la mission. Le christianisme en Afrique date de l'antiquité. Dès les premiers siècles de l'antiquité, il était présent en Afrique du Nord, en Egypte. De cette époque qu'on appelle les « Temps apostoliques » à nos jours, comment se présente ce christianisme ? Quelles sont ces expressions théologiques ? Quels sont les différents mouvements de spiritualité qu'on rencontre en Afrique ? C'est à toutes ces questions qu'il fallait répondre.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.