Cameroun: Le beach-volley est de retour

Le tournoi international de Douala le week-end dernier est un pas de plus vers la régularité des compétitions.

Pour 2018, organiser entre cinq et dix compétitions de beach-volleyball avec un événement très important, qui sera international et qui permettra d'inviter des équipes d'autres pays. C'est l'objectif de la Fédération camerounaise de volleyball (Fecavolley), à travers sa commission de beach-volleyball et ses partenaires. Un objectif annoncé par Easy Liese Abili, joueur professionnel de beach-volley à Miami aux États-Unis et membre de la commission.

En droite ligne avec les ambitions de relance du beach-volley affichées par la Fédération en janvier 2017, lors de son conseil d'administration tenu à Ngaoundéré. Des ambitions qui se sont concrétisées par un tournoi de beach-volleyball les 1er et 2 juillet 2017 au Club Camtel de Bepanda à Douala. Une compétition internationale qui réunissait quatre pays : Canada, États-Unis, République démocratique du Congo (Rdc) et Cameroun. Ce tournoi était le deuxième de l'année, après celui de février dernier au lycée Leclerc à Yaoundé.

A Douala donc, sur un terrain sableux aménagé spécialement pour l'occasion, on a pu voir les 40 athlètes, répartis en 20 équipes masculines et féminines à raison d'une paire par équipe, classés dans deux poules hommes et femmes, s'affronter devant un public plutôt nombreux. On a également pu voir les membres de la commission de beach-volleyball au four et au moulin, notamment son président Olivier Komb Minyem, également directeur technique national adjoint N°2 de volleyball, en charge du beach-volley. Dans les prochains jours, il va se rendre aux Iles Bahamas avec deux joueuses de beach-volley de dix-sept ans, représentantes du Cameroun aux jeux de la jeunesse du Commonwealth.

Autre membre, Rodrigue Deuboue, arbitre international, expert en beach-volley, qui a rappelé l'objectif du tournoi de Douala : « Il fallait recréer l'engouement, relancer cette discipline qui n'a plus été pratiquée au Cameroun depuis 2011. D'ailleurs, il n'y a jamais eu un évènement de cette envergure. A l'époque, il y avait un peu de beach-volley, mais pas de cette façon. »