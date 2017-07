Cameroun: BEPC - Les résultats sont connus

Plus d'un mois après la mort mystérieuse d'un évêque au Cameroun le 2 juin, le procureur a… Plus »

Mes parents seront vraiment déçus », explique-t-elle entre deux sanglots. Comme chaque année, les babillards des lycées sont les témoins d'explosions de joie ou de larmes amères chez les candidats. Le lycée de Biyem-Assi n'a pas échappé à la règle. Néanmoins, l'établissement scolaire enregistre des taux de réussite au BEPC supérieurs à la moyenne : 72% de taux de réussite dans la série espagnol ; 82,60% en allemand et 91,30 % en série chinois. Soit un taux de réussite global de près de 80%. C'est ce qui attise la fierté du proviseur, André Fouda. « Les résultats sont excellents. Nous avons mis l'accent sur l'encadrement des élèves durant toute l'année scolaire. Au terme de chaque séquence, nous avons tenu des tripartites avec les parents et les élèves, afin de trouver des stratégies devant nous conduire vers le succès », indique le proviseur.

Après plus de trente minutes à scruter la liste, l'adolescent a enfin vu son nom. « Je suis très content. J'ai cru à un moment que j'avais échoué. Je cherchais mon nom sur une autre liste. Je remercie ma mère qui s'est battue pour ma réussite. Pour un premier essai, c'est encourageant », se réjouit-t-il. Marlène P., autre candidate, n'a malheureusement pas eu cette chance. En larmes, elle se fait consoler par ses proches sous le regard railleur des autres candidats. « Je suis vraiment désespérée. Je suis à mon troisième essai et je croyais que cette session serait la bonne.

