Cameroun: Vélé - Les voyants sont au vert

Les villages qui constituent Vélé sont restés dans l'ombrage, pendant longtemps. L'essor de cette zone prend véritablement ses marques à la faveur du décret présidentiel de 1992, qui en fait un arrondissement. C'est donc une unité administrative en chantier. Les bâtiments administratifs sortent de terre, donnant ainsi du relief à cet arrondissement. Et pour ne prendre que le cas de l'inspection d'arrondissement de l'Education de base créée en 1995, Dilina Goumgoyo, l'inspecteur, confirme qu'elle compte à ce jour 33 écoles primaires publiques, deux écoles maternelles publiques, quatre écoles des parents et trois centres d'alphabétisation fonctionnels.

Zone par excellence d'élevage de la volaille, ces dernières années, l'arrondissement de Vélé est en train de s'imposer dans la pratique de l'élevage intensif de bovins et de caprins. L'exploitation des eaux poissonneuses qui le bercent permet aux populations d'être à l'abri de la famine. Mieux, la localité constitue un véritable grenier, où les populations de plusieurs arrondissements du Mayo-Danay et même celles du Tchad voisin, viennent se ravitailler. L'effervescence populaire, l'abondance et la variété des marchandises qu'on y observe les dimanches, lors du marché hebdomadaire de Guémé, l'attestent avec éloquence.

