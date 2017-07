Madagascar: Rugby / Silver Cup - Les Makis contre Les Lions de l'Atlas ce soir

Les Makis sont prêts à en découdre.

Jour J. Le Silver Cup ou la Coupe d'Afrique des Nations 1B débutera ce jour à Casablanca. Quatre nations à savoir Madagascar, le Maroc, la Côte d'Ivoire et le Botswana sont en quête de l'unique place pour le Gold Cup ou le 1A.

Les XV Makis affronteront les Lions de l'Atlas du Maroc ce soir à 20 heures (heures locales) dans la deuxième demi-finale. Les XV Makis relégués en groupe B depuis 3 ans environ tentent cette fois de réintégrer l'étage supérieur 1A au Maroc. Pourtant, la confiance est de mise pour les protégés de Mboazafy Noé dit Razily pour cette mission ô combien difficile et importante. L'autre affiche mettra aux prises les sélections ivoirienne et botswanaise. Mieux classés que leurs adversaires, 46e contre 51e mondial pour les Marocains, les Malgaches restent quand même prudents pour cette demi-finale. « Ce sera l'un des plus gros matchs et les joueurs sont très motivés à le remporter. Il faudra vaincre le Maroc chez lui pour espérer passer en finale », a expliqué Antsoniandro Randrianorosoa, directeur technique national au sein du Malagasy Rugby.

Victoire obligatoire. Ayant raté leur remontée en 1A en 2016, la sélection nationale vise gros. « Nous avons entamé une bonne préparation tactiquement, physiquement et techniquement. Comme nos joueurs ne sont pas aussi imposants que les Marocains, nous allons miser sur la rapidité et les ¾. Pour cette rencontre, on va marquer le plus d'essais possibles et essaayer de ne pas faire beaucoup de fautes.» a indiqué José Rakoto Harison, capitaine de l'équipe avant leur départ pour Casablanca. Pour cette édition 2017 de la Coupe d'Afrique, l'expatrié Yoran Ramamonjisoa, petit fils d'Imboharimanana Eugène, alias l'Avant-bras fait partie de la sélection malgache. De nouvelles têtes et des anciens expérimentés à l'image de José, Soloniaina Rasoanaivao dit Dadatoa, Lanto Rakotoarisoa dit Rabiby. La victoire est obligatoire pour les Makis pour espérer disputer la finale. Mais avant cette confrontation, la Côte d'Ivoire sera face au Botswana, le 8 juillet.