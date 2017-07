Madagascar: Un « Mada Comedy Club" en gestation!

Le Mada Comedy Club se veut être une institution de l'humour et faire naître des Francis Turbo, ou encore des Gothlieb des temps modernes!

Les 20, 21 et 22 juillet, un casting, en vue de détecter les jeunes et talentueux humoristes malgaches se tiendra à l'Urban Café Antsahabe.

Un "Comedy Club", dans le genre de celui de Jamel Debouze en France, à Madagascar... Beaucoup de ces humoristes en devenir en rêvent mais personne n'a jamais osé franchir le pas. Trop risqué ? Aujourd'hui, de jeunes gens, qui pour l'instant veulent rester anonymes, ont cependant décidé de prendre l'initiative. « Depuis longtemps l'idée nous avait trottée. Jusqu'au jour où nous avons réussi à former une vraie équipe avec la même conviction : celle de donner une chance et surtout une scène aux humoristes malgaches en herbes ! ». Effectivement, ils vont former le premier « Comedy Club de Madagascar ».

Les membres de l'équipe nous en disent plus : "Le Comedy Club est un lieu consacré à l'humour sur scène. Il est très répandu aux Etats-Unis avec le fameux New York Comedy Club, le Gotham Comedy Club ou encore Broadway Comedy Club. Le plus connu de la scène francophone et que nous connaissons probablement tous est sans doute le Jamel Comedy Club. A Madagascar, nombreux sont les amateurs d'humour, férus de fous rires et passionnés de tirades hilarantes. Malheureusement, aucune scène n'a encore jusqu'ici mis en avant et vus défiler ces étoiles cachées de l'humour malgaches le temps d'une saison entière. Le Mada Comedy Club se veut être une institution de l'humour et faire naître des Francis Turbo, ou encore des Gothlieb des temps modernes! ».

Le casting. Les 20, 21 et 22 juillet, ceux qui se sentent l'âme d'une Florence Foresti, d'un Kev Adams ou pourquoi pas d'un Franck Dubosc pourront donc tenter leur chance. Car oui, le MCC est ouvert aux hommes, comme aux femmes, aux moins jeunes comme aux plus âgés. « Nous attendrons les candidats à l'Urban Café pendant ces trois jours, de 14h à 18h ». Combien de personnes seront retenues? « Jusqu'ici nous souhaiterions surtout avoir un aperçu plus ciblé de la scène humoristique à Mada, nous verrons en fonction des candidats retenus ! ». Le Casting donnera lieu à un concours, mais des événements réguliers sont prévus. Pour ceux qui veulent participer, rendez-vous à l'Urban Café Antsahabe, du 20 au 22 juillet. Avis aux amateurs !