Cameroun: Concours administratifs - Un business florissant

Vente d'imprimés, aide à l'inscription et payement des frais de cours de soutien sont entre autres services proposés aux postulants en cette période

Photocopies des arrêtés relatifs à la tenue et à la constitution des dossiers des différents concours administratifs. Alain Mbarga, commerçant en fait toujours son affaire une fois que ces examens sont lancés. A 100 F la copie, il les propose aux passants parmi lesquels se recrutent parents, élèves et étudiants. « C'est pour faciliter la tâche à ceux qui n'ont pas le temps de lire ou de se procurer les journaux où sont publiés les avis de concours de la police, de la gendarmerie nationale, de l'Enam et de l'Iric entre autres. Une fois que nous disposons d'un exemplaire, nous le multiplions et le proposons à tout le monde.

Par jour, je peux me retrouver ainsi avec une recette de 10 000 F voire plus, surtout lorsque la majorité détient l'information ». Aux lieux dits « Education » ou à « Province », ces vendeurs de circonstance se multiplient, encouragés par les gains facile. « Cette saison nous est propice parce qu'elle nous permet de nous faire un peu d'argent pour subvenir à nos besoins. C'est un business qui nourrit son homme, sinon nous ne serions pas nombreux à nous lancer dans ce commerce. Avec une recette journalière de 20 000 F, il y a de quoi se réjouir », poursuit un autre.

Pour ce qui est des cours de soutien, les candidats se recrutent à la pelle, même s'ils sont astreints au paiement des frais d'inscription et des cours proprement dits. Arlette B., candidate au concours de l'Enam, a intégré le groupe Dalloz au quartier Elig-Essono à Yaoundé. « J'ai déboursé 75 000 F répartis en 5000 F pour inscription et 70 000F pour les cours. Je n'ai pas de choix et j'avoue que ces cours nous sont d'une aide précieuse. Ceci dans la mesure où nous traitons les anciennes épreuves avec leurs corrections. Ils nous permettent d'être psychologiquement prêts à affronter l'examen », confie la postulante. Ses camarades, Christiane A. Et Yolande T., ont payé la même somme pour être admises à ce groupe d'étude.

« C'est le prix à payer pour réussir. Nous sommes plus d'une centaine, et répartis en deux groupes : matin et soir. A côté de cela, certains documents produits par les encadreurs sont aussi proposés au prix de 2000 F mais ils ne sont pas obligatoires », poursuit l'une d'entre elles. Du côté du groupe « Les juristes réunis » au quartier Biyem-Assi, les postulants déboursent 25 000 F pour les inscriptions et 50 000 F pour les divers enseignements et évaluations.

Leur cible, les candidats professionnels qui s'abreuvent aux connaissances le soir après le travail. « Quand il faut changer de grade à la police ou dans le corps judiciaire, il faut se saigner pour garantir le succès », ajoute Florent Meka, postulant. Même si la garantie de la réussite n'est pas toujours au rendez-vous, les différents candidats ne se privent pas de se donner les moyens d'y parvenir.