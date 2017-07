Cameroun: Encadrement des réfugiés et des détenus - La gratitude de la Croix-rouge

Plus d'un mois après la mort mystérieuse d'un évêque au Cameroun le 2 juin, le procureur a… Plus »

Pour conclure, le représentant du CICR a tenu à saluer la grande ouverture d'esprit qu'il aura observée chez les Camerounais durant son séjour. La délégation du Comité international de la Croix Rouge a déployé ses activités dans la partie septentrionale depuis 2015, dans le cadre de la prise en charge des personnes déplacées. Elle dispose pour cela de structures importantes à Maroua et Kousséri et entend désormais se projeter dans la localité de Kolofata.

«C'était l'occ a s i o n pour moi de remercier le chef de l'Etat, S.E. Paul Biya et l'ensemble du gouvernement pour le soutien qui a été accordé au CICR. Un soutien qui a fait en sorte que cet organisme peut actuellement exercer son mandat surtout dans l'Extrême Nord du pays, dans une situation de conflit et apporter une réponse humanitaire en faveur des, réfugiés, des déplacés camerounais, des populations hôtes qui souffrent à cause de ces déplacements ». Simon Peter Brooks, chef de la délégation du Comité international de la Croix Rouge (CICR), s'exprimait ainsi hier en fin de matinée, à l'issue de l'audience que lui a accordée, au nom du chef de l'Etat, le directeur du Cabinet civil de la présidence de la République, Martin Belinga Eboutou.

