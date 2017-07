Madagascar: Cadre intégré renforcé - Projet UNMO pour appuyer le commerce international

Cependant, le processus CIR a été suspendu entre 2009 et 2014, à cause de la crise. Aujourd'hui, le projet ANMO dans le cadre du Programme CIR est lancé dans le but d'intégrer le commerce dans les stratégies nationales de développement, de développer les structures nécessaires à la coordination de l'assistance technique liée au commerce et de renforcer la capacité de faire du commerce, en remédiant aux principales contraintes du côté de l'offre.

Le Projet de soutien aux Arrangements Nationaux de Mise en Œuvre (ANMO), dans le cadre du Programme CIR (Cadre Intégré Renforcé) a été lancé le 28 juin dernier, en présence du ministre du Commerce et de la Consommation, Tazafy Armand, ainsi que des représentants des ministères concernés, des partenaires techniques et financiers, du secteur privé, ainsi que de la société civile. A noter que Madagascar bénéficie du Programme Cadre intégré, depuis 2001, au même titre que les autres pays moins avancés.

