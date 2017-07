Madagascar: Craam - Rado Andriamanisa partage son « Madagasikara »

Grand événement pour Rado Andriamanisa, qui consacrera tout son mois de juillet à rencontrer le public à travers une expo d'une vingtaine de tableaux, de projections de films et de clips, et d'un showcase au Craam. Le vernissage se tiendra ce vendredi, il y sera jusqu'au 31 juillet.

Il est réalisateur, excellent cadreur, peintre et dessinateur hors pair, musicien sensible et un chanteur au charme fou, un brin humoriste lorsqu'il discute avec ses amis, mais surtout un artiste complet. Rado Andriamanisa, c'est tout en un. On le connaît, un peu, beaucoup ou finalement jamais assez car il a toujours ce petit quelque chose d'inattendu à faire découvrir lorsqu'on a l'impression d'avoir fait le tour de toutes ses activités. Alors que les films qu'il a réalisés ont tous reçu des prix et des trophées, à Madagascar comme à l'étranger, Rado Andriamanisa ne s'arrête jamais. Les plus grandes stars locales ont fait appel à ses capacités pour réaliser leurs clips vidéo, une sorte de signature privilège qui assure un résultat hors du commun car parfois, c'est l'œuvre cinématographique de Rado dans ses réalisations de clips qui font des chansons de vrais joyaux. Et ce n'est pas tout car désormais, il se dévoilera sous une autre facette à partir de ce mois de juillet au Craam Ankatso.

Madagasikara. Pour ce mois qui lui est totalement dédié, ce ne sont pas les activités qui vont manquer. Déjà, ce sera l'occasion de découvrir ses œuvres. « J'ai envie de montrer les tableaux que j'ai faits depuis toujours. Des portraits, des paysages mais de divers styles, selon ma vision », explique-t-il. Pas de peinture, Rado utilise plutôt des crayons noirs, des fusains, du pastel, de l'encre pour transcrire ses inspirations. « Madagasikara, car j'ai juste remarqué que c'est ce qui m'inspire, ce que je dessine surtout », dit-il. Un bel hommage de sa part donc, pour un réalisateur qui a voyagé dans tout le pays pour immortaliser ses plus beaux paysages. En tout cas, le mois sera bien mouvementé du côté du Craam. Avec la projection des films qu'il a réalisés, des clips qu'il a signés, le public aura l'occasion de discuter et de partager avec lui. A la fin de ce mois, Rado Andriamanisa se produira lors d'un showcase où il interprètera ses œuvres musicales, une autre découverte. Après quoi, Rado Andriamanisa exposera de nouveau à l'IKM Antsahavola.