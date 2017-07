Madagascar: Football - Chaudes retrouvailles entre les joueurs de BTM FC

« On riait de nos déboires comme de nos victoires car l'essentiel est de prendre du plaisir», répétait d'ailleurs Franck Rajaonarisamba tout heureux d'avoir été là pour ces très chaudes retrouvailles où on ressassait tous les vieux souvenirs.

Un plateau relevé en fait avec de nombreux internationaux notamment Hary Andrianaivo, Franck Rajaonarisamba, Dominique Rakotonandrasana , Bakary et Parfait Rakotoasimbola mais aussi les fidèles seconds couteaux tels Manana, Posy, Manda, Rapoom, Coco, Jacquinot et Veve.

30 ans et pas une seule ride. C'est le moins qu'on puisse dire de l'amitié qui lie les anciens footballeurs de BTM FC et qui se sont retrouvés lundi dans un restaurant des 67 ha sur une invitation de Marcellin Tatseraky.

