Madagascar: Cyclisme - Paimo, le cycliste globe trotter dans nos murs

Ce jeune cycliste de 59 ans a déjà presque 100,000 km dans ses pédales et trouve de la joie en contemplant la nature qui lui offre toujours des tableaux magnifiques. L'amour du sport l'amène à découvrir la beauté de notre univers auquel il a pris goût. Cette passion de pédaler est née en lui dès son plus jeune âge et l'a amené à dépasser la frontière indonésienne en 1986.

Il a choisi aussi notre pays, car il voudrait renforcer davantage les relations fraternelles entre les deux pays et voir comment les Malagasy vivent. Il a pris son départ hier pour joindre Mananjary et remonter vers Nosy varika, Mahanoro, Vatomandry jusqu'à Tamatave. Il espère atteindre Tana les 23 ou 24 Juillet prochains.

