Madagascar: Conversation téléphonique de Claudine - « La fuite ne vient pas du Bianco », dixit Jean Louis Andriamifidy

En effet, Jean Louis Andriamifidy a reconnu qu' « il est possible qu'un employé du Bianco qui dispose de la copie de cet enregistrement ait commis cet acte ». Il insiste cependant sur le fait que l'agissement d'une personne n'engage en aucun cas la responsabilité du Bianco. De son côté, le Directeur territoriale du Bianco Analamanga, le Général Benjamina Ratovoson a déclaré que si cette fuite a été commise par un employé du Bianco, celui-ci risque à la fois une poursuite judiciaire et une sanction administrative. « L'auteur sera immédiatement limogé », a-t-il averti. Hier, les hauts responsables du Bianco ont affirmé que le traitement des autres dossiers de Justice impliquant Claudine Razaimamonjy suit son cours actuellement.

Authentique . Le Directeur général du Bureau Indépendant Anti-Corruption (Bianco), Jean Louis Andriamifidy a confirmé hier que l'enregistrement audio sur la conversation téléphonique entre Claudine Razaimamonjy et un agent du Bianco est un document authentique. Ce support audio a circulé sur les réseaux sociaux et relayé par la presse depuis le week-end dernier. Durant la présentation du rapport annuel 2016 du Bianco qui s'est tenue hier à Ambohibao, le patron de la Villa La Piscine a expliqué que cet élément a été pris dans le cadre de l'affaire Ambohimahamasina, à l'époque où la Conseillère spéciale du président de la République a ignoré deux convocations du Bianco.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.