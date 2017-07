Afrique: Enfants dans la rue - L'Unicef estime le nombre à plus de 7 millions

Les enfants représentent plus de la moitié des 12 millions d'Africains de l'Ouest et du Centre qui se déplacent chaque année, avec 75 % d'entre eux qui restent en Afrique subsaharienne, et moins d'un sur cinq qui part vers l'Europe - annonce l'UNICEF dans un nouveau rapport

A la recherche d'opportunités : Voix d'enfants sur les routes d'Afrique de l'Ouest et du Centre étudie les principaux facteurs derrière les migrations et les déplacements à l'échelle régionale, ainsi que les implications à plus long terme pour la région si ces déplacements de population à grande échelle s'intensifient comme l'indiquent les projections en rapport avec la croissance démographique.

«Les enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre sont plus nombreux que jamais à se déplacer, beaucoup sont à la recherche de sécurité ou d'une vie meilleure», affirme la directrice régionale de l'UNICEF Marie-Pierre Poirier.

Le rapport, basé sur une série d'interviews avec des migrants de plusieurs pays et leurs familles, révèle un ensemble de facteurs de migration complexes derrière la pauvreté. Il indique que les migrations impliquant des enfants et des jeunes d'Afrique de l'Ouest et du Centre vont probablement s'accroitre en raison d'une convergence d'éléments comme la croissance démographique rapide et l'urbanisation, le développement économique inéquitable, les conflits persistant, la mauvaise gouvernance et les capacités institutionnelles limitées pour soutenir les populations les plus vulnérables.

En complément de ce plan d'action, l'UNICEF a aussi lancé une campagne incitant le grand public à être solidaire des enfants réfugiés et migrants, déracinés par la guerre, la violence et la pauvreté. La campagne #AChildIsAChild est déjà soutenue sur les réseaux sociaux par plus de 2 millions de personnes.