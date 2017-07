Congo-Brazzaville: Première journée de la semaine africaine du Next Einsten Forum ( NEF)

Cette session s'est poursuivie samedi avec des ateliers pratiques sur l'utilisation des applications gratuites et expositions des outils pour mieux approfondir certains sujets liées aux sciences. « Les jeunes doivent passer plus de temps à approfondir leurs connaissances et à rechercher des réseaux de partage de connaissance au lieu de rester des heures dans des réseaux sociaux » a conseillé l'orateur aux étudiants qui s'étaient amassés dans cette grande salle de la bibliothèque de l'Université Marien Ngbouabi.

Le Dr Charles Kimpolo a dans son adresse et échange avec ces jeunes congolais porter une attention particulière sur la valeur pratique de l'enseignement dispensé qui devrait s'adapter à la demande sur le marché de l'emploi et sur la possibilité pour les jeunes africains de créer des entreprises.

Son message à la jeunesse de cette université a été clair : la science étant fondamentale, elle demeure un élément primordial dans toute société qui veut aller loin. Les jeunes en Afrique constituent près de 60% de la population active. L'étude de la science et des opportunités que cette dernière ouvre pourrait permettre de résorber le chômage et améliorer la qualité de vie des populations de ce continent.

Cette activité qui a été animé par le Dr Charles Kimpolo, l'ambassadeur du NEF dans ce pays et fondateur de la plate-forme communautaire de partage des connaissances (KSC) entre chercheurs et étudiants africains.

Près de 150 jeunes étudiants en sciences de l'Université Marien Ngouabi de Brazzaville ont assisté ce vendredi 30 juin à la première journée de la semaine africaine du NEF (Next Einsten Forum) parrainée l'Institut panafricain pour les sciences mathématiques (AIMS) et la Robert Bosch Stiftung.

