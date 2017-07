Tunisie: On se remet au travail

Le groupe a débuté cette séance par un footing léger avant de s'adonner à des exercices physiques. Les joueurs de Lassaad Dridi ont enchaîné ensuite des ateliers techniques avec le ballon. Les séances de cette première semaine se feront entre le stade Bsiri et le stade de Menzel Abderrahmen. Et en marge de la reprise, la liste des joueurs présents aux entraînements est déjà assez étoffée. Elle comprend Hamdi Kasraoui - Saber Khalfaoui - Yassine Bouslimi - Mohamed Lahbib Yeken - Seifallah Hosny - Mehdi Ben Nessib - Seddik el Mejri - Taieb Ben Zitoun - Mehdi Ressaissi - Elyess Dhakouani - Hamza Ben Abda - Bilel Saidani - Chamseddine Ben Ameur - Alaaeddine Dridi - Jassem Hamdouni - Wajdi Jabberi - Zied Ounalli - Abdelkhalek Yeken - Firas Bel Arbi - Fedi Ben Choug - Nour Hadhria - Hamza Messaidi - Slim Jendoubi - Elyess Dridi - Zoubeir Darragi - Khalil Mechergui - Seif Ben Romdhane - Mohamed Aziz Ouertani - Nader Jerbi - Walid Sardouk - Bassem Ben Aissa - Mehdi Tebargui - Mahdi Mahmoudi - Mohamed Amine Jabballah et Hamadi Ben Kilani. Pour rappel, le staff technique de l'équipe seniors de football pour la saison 2017-2018 est le suivant.

