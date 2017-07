Maroc: SAR la Princesse Lalla Meryem prend part à Paris à la cérémonie d'hommage national à Simone Veil

Paris — Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem a pris part, mercredi matin à l'Hôtel des Invalides à Paris, à la cérémonie d'hommage national à Simone Veil, grande figure de la vie politique française et européenne, décédée vendredi dernier à l'âge de 89 ans.

Symbole de la lutte pour les droits des femmes, Simone Veil a été plusieurs fois ministre et avait notamment occupé le portefeuille de la Santé sous le mandat de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing.

Elle a été aussi présidente du Parlement européen de 1979 à 1982, puis secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et membre du Conseil constitutionnel et de l'Académie française. En 2014, Simone Veil avait été élue personnalité âgée préférée des Français.

Cette cérémonie a été marquée par des témoignages émouvants de deux des fils de Simone Veil qui ont rappelé ses souffrances dans "les camps de la mort" et sa lutte pour la promotion des droits des femmes.

Ils ont aussi mis en exergue son combat pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et son attachement aux valeurs d'humanité et à une Europe de paix, de solidarité et de prospérité partagée, notant que cet hommage national reflète la reconnaissance que manifeste le pays à Simone Veil pour les différentes actions qu'elle avait menées dans divers domaines.

Dans son éloge funèbre, le président français Emmanuel Macron a souligné l'engagement de Simone Veil à défendre les droits de l'Autre et à protéger les plus faibles, mettant en avant sa volonté à se battre pour des causes justes.

Après avoir rappelé « son expérience noire dans les camps de la mort » , le chef de l'État français a cité certains combats de cette grande figure et rescapée de la Shoah dont ceux devant l'ONU pour la ratification de la déclaration universelle des droits de l'Homme, et pour assurer la protection sociale, ainsi que son engagement contre le racisme et l'antisémitisme et sa lutte pour les droits des femmes.

Soulignant sa détermination à faire prévaloir l'humanité, M. Macron a en outre évoqué son combat pour l'Europe qui remontait à 1945. Simone Veil « aimait l'Europe et la défendait » , a-t-il dit, ajoutant qu'elle s'est battue pour le rêve européen et pour le pays de libertés.

Le président Macron a en outre rappelé sa passion pour la littérature française, notant qu'elle avait consacré sa vie à la défense notamment des plus faibles.

Il a par ailleurs annoncé que Simone Veil « reposerait avec son époux au Panthéon » .

A rappeler que SM le Roi Mohammed VI avait adressé un message de condoléances et de compassion au président français, suite au décès de Mme Veil, dans lequel le Souverain affirme avoir « appris avec une vive émotion la triste nouvelle du décès de Madame Simone Veil, grande figure de la vie politique française et européenne » .

Dans ce message, SM le Roi a exprimé au Président français et, à travers lui, à la famille de la défunte et au peuple français ami, Ses condoléances les plus attristées et Sa profonde compassion.

La cérémonie d'hommage national à Simone Veil s'est déroulée en présence d'anciens chefs d'État français, de chefs de gouvernement et de plusieurs personnalités françaises et étrangères.