Tunisie: Nouvelles sonorités en vue

Le spectacle d'une durée de deux heures est également un voyage qui mettra l'accent sur la particularité de la musique tunisienne durant ces soixante années et ses croisements avec la littérature, la poésie, la danse. C'est aussi une sorte d'hommage à des artistes comme Mohamed Triki, Chedly Anouar , Mohamed Ridha, Ridha Kalaï, Ali Ghalgham, Sadok Thraya, Salah Mehdy, Kaddour Srarfi entre autres. Toutes les couleurs promettent d'être présentées dans ce spectacle très visuel et qui ose confier la musique tunisienne aux soins de la polyphonie instrumentale. Le résultat est à découvrir.

Pour la première fois, notre musique sera musicalement communiquée d'une autre manière avec l'orchestration et la distribution puisque c'est l'orchestre philharmonique de Tunis qui va assurer cette soirée. Nous avons voulu également réunir toutes les générations d'interprètes: de Soulef à Kacem Kéfi en passant par Nourredine Beji, Mohamed Jebali , Adnene Chaouachi, Rachid El Mejri , Asma Ben Ahmed, et Nour El Kamar. Je mentionnerai également le clin d'œil sur Ismaïl El Hattab et Hammadi Laghbabi à travers la danse exécutée par Rochdy Belgasmi. En fait, il s'agit d'une nouvelle manière sonore d'écouter notre musique. Toutes les sonorités seront différentes».

