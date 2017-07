Gabon: Vie des partis politiques au pays - La guerre des leaders à l'ADERE

Depuis le dernier congrès tenu à Libreville le 08 mai 2016, les organes de base sont restés inchangés. Il convient de rappeler en clair qu'Antoine Roger Ditengou n'a pas qualité de parler en tant que Secrétaire politique provincial. Les militants de l'Alliance démocratique et républicaine ont tenu à un recadrage avec des mots durs s'appuyant sur l'histoire du parti. La présence et le soutien des élus et militants marigovéen de l'ADERE s'est ainsi exprimés.

La dernière sortie médiatique de la tendance la plus en vue, soit celle rangée autour de Florentin Moussavou, actuel ministre de l'Education nationale, le 03 juillet à la mairie du 4ème arrondissement de la commune de Port-Gentil, et suite aux déclarations de certains de leurs Co-militants, durcit le ton par la voix de son président provincial pour l'Ogooué maritime, Alain Mihindou Maliki " Notre étonnement réside dans le fait que le patriote Antoine Roger Ditengou s'autoproclame Secrétaire politique de la même provincial".

