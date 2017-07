Tunisie: L'ATI accréditée au système Digital Object Architecture

De son côté, Robert Kahn, co-inventeur du protocole de l'Internet et président de Dona Foundation, a indiqué que le choix de la Tunisie pour la signature de cette convention sur le DOA, est motivé par l'existence d'une base propice à l'implantation de ce nouveau système et notamment la disponibilité de compétences tunisiennes qui peuvent le gérer et l'exploiter.

Présidant la cérémonie de signature, le secrétaire d'Etat à l'Economie numérique, Habib Debbabi, a indiqué qu'il s'agit d'un nouveau système parallèle au réseau de l'Internet qui va permettre à la Tunisie de devenir le premier pays hôte des identités des objets aux plans africain et arabe puisqu'elle dispose d'un serveur à même de garantir une protection suffisante des données et d'accorder une identité aux objets à travers le réseau Internet, qui ne peut être falsifié.

L'Agence tunisienne de l'internet et la Dona Foundation américaine ont signé cet accord permettant à ce nouveau système d'entrer en exploitation. Le DOA va couvrir tous les domaines économiques et les secteurs vitaux à travers un serveur permettant d'identifier les objets sur le réseau Internet.

Le DOA utilise un système de registres fédérés qui repose sur une architecture ouverte assurant l'interopérabilité de systèmes d'information qui y sont connectés et permet d'authentifier les informations et d'accéder d'une manière sécurisée à des informations structurées dans la plupart des types de systèmes de stockage normalisés.

