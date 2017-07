Tunisie: Youssef Blaïli vers l'Espérance

Cette offre émane de la Ligue 1 française, et plus précisément du club de Guingamp. Cette formation avait terminé la saison dernière à la 10e place du classement général de la Ligue 1. Ali Maâloul est courtisé cet été par trois clubs, l'Espérance de Tunis, Al Nasr saoudien et Guingamp. Al Ahly a fixé le prix de départ de son joueur à trois millions d'euros.

Haïthem Jouini devrait être titularisé dimanche prochain devant Saint-George d'Ethiopie. L'attaquant de l'EST, revenu d'un prêt à Tenerife (D2, Espagne), profitera de la suspension de Taha Yassine Khenissi pour effectuer son retour à la pointe de l'attaque «sang et or». Les dirigeants du club de Bab Souika font le nécessaire pour l'ajouter sur la liste additive africaine dans les délais.

