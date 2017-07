Tunisie: «Prêts pour réussir l'organisation de l'Afrobasket... »

Quant à la sélection, elle se trouve à Monastir où les conditions sont encourageantes pour Mario Palma et ses joueurs. Deux noms retiennent l'attention : Salah Mejri et Michael Roll. Pour le premier, sa présence est certaine pour le moment, selon Ali Benzarti. Le joueur de Dallas disputera la «Summer League» avec son club et sera parmi l'effectif normalement une dizaine de jours avant l'Afrobasket (il ne peut pas être disponible dès le début de la préparation).

Le premier tour sera partagé entre la Tunisie et le Sénégal. Par la suite, les quarts jusqu'à la finale auront lieu à la salle de Radès. Parler d'organisation conjointe est fort exagéré puisque c'est la Tunisie qui va abriter les trois quarts du tournoi. La promotion de l'évènement sera une priorité pour les organisateurs. L'objectif est de revivre la même passion et les mêmes moments de l'édition 2015 quand la salle a affiché complet.

Y a-t-il quelque chose qui va changer dans le comité d'organisation par rapport à 2015? Ce sera pratiquement la même structure. Hassan Zargouni sera le président encore une fois du LOC (Comité local d'organisation) et sera épaulé par des membres qui ont déjà fait leurs preuves. Le défi sera grand pour cette équipe qui aura deux mois pour tout mettre en place. Les réflexes acquis en 2015, le nombre d'erreurs commises et la volonté vont les aider à réussir leurs tâches.

Ce dernier revient encore une fois à l'édition 2015 pour affirmer que «le comité d'organisation a respecté les normes de transparence et de fiabilité. Les mouvements financiers effectués, la plus-value dégagée et utilisée pour financer la promotion du basket dans les régions, tout cela a été audité par un grand cabinet spécialisé qui n'y a pas relevé d'anomalie. Je profite de cette occasion pour défendre le comité d'organisation contre ces accusations infondées. Ce comité va continuer la mission d'organiser malgré le peu de temps disponible», a-t-il poursuivi.

«Nous avons fourni beaucoup d'efforts, pour acquérir le droit d'organsier l'Afrobasket. Ce n'était pas facile, mais compte tenu de l'éclatante réussite de l'édition 2015, la Fiba-Afrique a accordé sa confiance à la Ftbb. Pour la dernière édition de l'Afrobasket dans son format actuel, la Fiba et la Fiba-Afrique tiennent à la popularité de l'événement, et c'est l'édition 2015 qui l'a vécue», a dit Ali Benzarti.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.