Angola: L'Union africaine salue le processus électoral angolais

« (...) Nous avons besoin d'une économie basée sur notre propre main-d'œuvre, et les problèmes des jeunes devraient être abordés dans la perspective de la jeunesse », a-t-il dit, en soulignant que le sommet avait eu le courage de prendre des décisions pertinentes, telles que la reprise des questions de 1998 et d'autres liées à la sécurité et au Sahara occidental.

En ce qui concerne la 29ème session ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est déroulée les 3 et 4 juillet, Manuel Augusto a déclaré que l'événement avait produit des résultats encourageants, notamment la création du « Fonds panafricain pour les jeunes ».

Dans une interview conjointe accordée à l'Angop et à la Télévision publique d'Angola, à l'aéroport international "4 de Fevereiro", le diplomate a souligné que les représentants de différents pays africains avaient exprimé leur satisfaction pour la maturité du processus électoral angolais, raison pour laquelle ils ont encouragé les «institutions» qui le conduisent à poursuivre les activités avec la même rigueur et dévouement.

Luanda — L'Union africaine est satisfaite des progrès du processus électoral en Angola et le qualifie de « juste, transparent et exemplaire », a déclaré mardi, à Luanda, le secrétaire d'État angolais aux Relations extérieures, Manuel Augusto.

