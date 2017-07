Tunisie: Karkadan sur une scène tunisienne !

Pour ceux qui ne le connaissent pas, le très atypique Karkadan (de son vrai nom Sabri Jemal) est un rappeur tunisien installé en Italie. Son style musical s'inspire principalement du gangsta rap américain. Il fait partie du groupe City Z, puis signe avec Universal Music en juillet 2009. Il commence sa carrière à l'âge de quatorze ans et chante pour la première fois sur scène la même année, au complexe culturel Houcine-Bouzaïane au centre de Tunis.

C'est en 2003, à l'âge de 18 ans et neuf mois, qu'il part en Italie, où il met trois ans à trouver une situation stable, après quoi il relance sa carrière. L'année 2005 est marquée par la sortie de « Rap fi still arab », le premier projet de Karkadan, comprenant le titre «Ana Tunzi Baba Tunzi». C'est là qu'il commence à intéresser les professionnels du domaine. Il enchaîne les titres avec la mixtape Tunzi fi shlekka avec DJ Harsh et El Jazira avec Deleterio.

La musique de Karkadan commence à connaître du succès en France. Après avoir sorti Discothèque, Karkadan est contacté par Universal Music, puis par Medias et qui le sollicite pour l'acquisition des droits d'édition et de diffusion de ses produits. Il a à son actif quatre albums : Rap fi still arab (2005), Tunzi fi shlekka (2008), Karkadance (2010, Universal Music), Zoufree (2012) et Ho già mangiato (2014).

Connu pour son franc-parler, son image de « bad boy », son style décalé et son flow déjanté, Karkadan ne manquera pas d'enflammer la scène, au grand plaisir de ses fans tunisiens. Dj Gamra, et sa touche unique, et Safia Bahmed-Schwartz, la jeune artiste éclectique et déjantée, seront là pour accompagner l'enfant prodige.