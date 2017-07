Congo-Brazzaville: Législatives 2017 - Bientôt de l'électricité en permanence dans trois zones du quartier 68

Elle a remis au représentant de la SNE présent pour la circonstance une enveloppe financière qui devrait permettre à cette société d'implanter un transformateur pour alimenter en électricité les zones 4, 5 et 6 de sa circonscription électorale. Hormis le « vivre ensemble » qu'elle promet de pérenniser, la candidate Claudia Sassou Nguesso prévoit d'étendre ses actions dans les domaines de la santé et de l'éducation.

Le président de l'Association « le quartier d'abord », Freddy Lesita a salué l'engagement et la détermination de Claudia Ikia Sassou Nguesso en acceptant d'être de nouveau candidate aux législatives dans le quartier 68. Il a reconnu les actions menées et les actes posés par la députée sortante.

